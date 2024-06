Pius Klempel, Schwimmer Jahrgang 2010 im SSC Landau, konnte sich auf den deutschen Jugendmeisterschaften in Berlin noch einmal deutlich verbessern. Auf 100 und 50 Meter Freistil schaffte er es ins Finale und belegte in 56,49 Sekunden den sechsten und in 25,89 Sekunden den achten Platz, also noch einmal deutlich unter seinen schon hervorragenden Zeiten bei den „Süddeutschen“. Auf 50 Meter Rücken konnte er seine persönliche Bestzeit um mehr als eine Sekunde verbessern und landete mit einer 30,62 auf Rang 18 von 34. Saisonabschluss für Klempel und Saisonhöhepunkt für sieben weitere Schwimmer der ersten Landauer Wettkampfmannschaft seien die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am 8./9. Juni im Freibad in Bad Kreuznach, teilte die SC-Vorsitzende Gerlinde Laven mit.