Beim Finale des Südwestdeutschen Fußballverbands ärgerten sich die FKP-Fans. Im Mittelpunkt des Unmuts: das Schiedsrichter-Gespann

Das Finale des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) hat Schott Mainz mit 2:1 in Weingarten gegen den FK Pirmasens gewonnen. Wie lief das Groß-Projekt beim Ausrichter und was sagen die Fans im Stadion?

„In der Vorbereitung ist alles super gelaufen und heute bin ich auch top zufrieden“, sagte Wolfgang Zuck, der stellvertretende Vorsitzende des SV Weingarten. Sein Verein war, wie im letzten Jahr, zuständig für die Organisation des Pokalendspiels zusammen mit dem Südwestdeutschen Fußballverband.

„Der Verkehr hat prima geklappt. Wir hatten mehr Personal für die Verkehrslenkung, was sich bewährt hat und 50 bis 60 zusätzliche Parkplätze auf dem Schulgelände. Es waren zwar dieses Jahr etwas weniger Zuschauer, aber bei den Temperaturen wurde viel mehr getrunken“, resümierte Zuck. Das Mineralwasser sei sogar ausgegangen. Unterstützung erhielt der Verein vom örtlichen FCK-Fanclub am Essensstand.

Unterstützung von den Rängen

Dagegen überhaupt nicht zufrieden waren die FKP-Fans, die ihre Mannschaft lautstark unterstützten. Doch ihr Unmut galt nicht der Organisation vor Ort, sondern dem Schiedsrichtergespann. Schon kurz vor der Halbzeit hagelte es Unmut, weil ein FKP-Tor zum 2:1 wegen Abseits abgepfiffen wurde. „Schieber“-Rufe folgten in der 54. Minute, als der Mainzer Nils Gans mit Gelb nach einer heftigen Grätsche in die Hacken von Luca Eichhorn davonkam. Zuschauer Guido sprach von einem ausgeglichenen Spiel, bei dem beide Teams trotz Hitze ans Limit gegangen seien. Dazu sah er einige Szenen kritisch: „Beim 2:1 des FKP gab es kein Abseits. Das Foul war eine klare Rote Karte.“

Etwas Verständnis von Mainzer Seite

FKP-Anhänger Michael war vom Ergebnis sehr enttäuscht. „Unsere Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht. Wir waren nicht das schwächere Team. Uns wird ein klares Tor nicht gegeben und dem Gegner keine Rote Karte.“ Carolin, die direkt hinter dem Mainzer Tor mit der D-Jugend des FKP gestanden hatte, sah ebenfalls ein klares Tor. „Nie und nimmer abseits nach einem Eckball. Schade, der FKP war klar besser, hat hart gekämpft und der Sieg wäre verdient gewesen.“

Selbst der Schott-Mainz-Fan Alex sah den FKP „schneller und giftiger“ und betonte: „Wir hatten vielleicht die bessere Bank und das Glück war auf unserer Seite.“