In Bernau bei Berlin sind am 27. August die Weltmeisterschaften im 100-Kilometer-Lauf. In die deutsche Frauenmannschaft, bestehend aus fünf Ultraläuferinnen, ist Pia Winkelblech vom TSV Kandel berufen worden. Bei den deutschen Meisterschaften in Ubstadt-Weiher war sie drittbeste deutsche Finisherin.

Frau Winkelblech, schon eine Ahnung, wie sich das Deutschland-Trikot anfühlen wird?

Tatsächlich hatte ich schon zweimal die Ehre. 2013 bin ich bei der Senioren-WM in Turin über