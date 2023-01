Die Frauen des TTV Edenkoben sind eine Marke im Pfälzischen Tischtennisverband. Mindestens zwei, Elena Stock und Melina Ferdinand, nehmen an den Pfalzmeisterschaften am Sonntag in Dahn (ab 9.30 Uhr) teil.

Carolin Bollinger sagte ihre Teilnahme ab: verletzt. Sie hätte ein Wort um den Sieg mitreden können. Ferdinand und Stock sind am Start, auch weil sie einen schönen Tag miteinander verbringen wollen. „Wir verstehen uns sehr gut, sind privat sehr gute Freunde – fragen auch untereinander ab, wer bei Turnieren mitspielt“, sagt Ferdinand. Es könne sein, dass Ulrike Triemer und Vivienne Zimmermann noch mitfahren.

Der 27-Jährigen, die in einem Steuerbüro arbeitet, ist es auch wichtig, für ihren Verein da zu sein. Sie ist Schriftführerin im Gesamtverein, im Förderverein des TTV organisiert sie die Teilnahme am Kastanienmarkt in Edenkoben. Dass sie in Lambrecht heimisch geworden ist, tut der Liebe zum Edenkobener Verein keinen Abbruch. „Gewinnen, das liegt nicht in meiner Macht. Ich versuche Vollgas zu geben, wenn es läuft, dann läuft es. Aber ich versuche, mich immer weiter zu entwickeln. Durch die Spiele in der Oberliga komme ich natürlich aber auch voran“, sagt Ferdinand. Bei einem Turnier in Ettlingen hatte sie eine stärker eingestufte Spielerin besiegt. „Ich sehe trotzdem nicht, dass ich das Turnier in Dahn gewinnen kann. Es gibt Stärkere“, sagt sie. Anika Links (1. TTC Pirmasens) und Jasmin Veith (SV Mörsbach) sind ihre Titelfavoritinnen.