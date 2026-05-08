In Kandel starten am Samstag die Pfalzmeisterschaften der Leichtathleten. Auch Zehnkampfweltmeister Niklas Kaul geht an den Start, wenn auch außer Konkurrenz.

Am heutigen Samstag ab 11 Uhr werden die Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften von Männern, Frauen und U18 beim TSV Kandel im Bienwaldstadion ausgetragen.„Es sind rund 200 Teilnehmer, von daher ist die Vorbereitung recht entspannt“, sagt Julian Rödel, Leichtathletik-Abteilungsleiter des Veranstalters. Athleten von Vereinen außerhalb des Leichtathletikverband Pfalz sind auch teilnahmeberechtigt, starten jedoch außer Wertung. Vom USC Mainz kommen Paul Kallenberg und Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul, die im Diskuswurf und Stabhochsprung an den Start gehen.

Im Zuge der Stadionsanierung wurde eine neue Stabhochsprunganlage aufgebaut. Die Matte muss nicht mehr von anderen Vereinen geliehen werden. Sie misst acht mal sechs Meter und darf für Weltmeisterschaften verwendet werden. „Es gibt nicht viele Stadien, die alle Anforderungen für eine Pfalzmeisterschaft erfüllen. Wir rotieren mit anderen Vereinen und richten Bezirks- und Pfalzmeisterschaften im Wechsel aus“, erklärt Rödel. Im letzten Jahr war der TSV Ausrichter der süddeutschen Meisterschaften in den Klassen U23 und U16.