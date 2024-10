Der TV Bad Bergzabern ist Gastgeber für die Pfalz-Mannschaftsmeisterschaften. Einer seiner jüngsten Turner absolviert seinen zweiten Wettkampf.

Es ist bei den Turnern schon Tradition: Im ersten Halbjahr stehen die Einzelwettkämpfe auf dem Programm, im zweiten Halbjahr die Mannschaftswettkämpfe von den Gaumeisterschaften bis hin zur Bundesliga. Für Hermann Jäger, Cheftrainer des TV Bad Bergzabern, geht es deshalb rund.

Vor zwei Wochen die Gaumeisterschaften, am vergangenen Wochenende mit der TSG Grünstadt unterwegs, denn dort turnen zwei Jungs von Jäger in der Bundesliga. Drei weitere Turner sind in der Bundesliga mit der TG Pfalz aktiv. Dazwischen hat der Pfälzer Turnerbund noch eine interne Pfalzliga ins Leben gerufen, eine gute Gelegenheit, um die Nachwuchsturner an das Ligaklima heranzuführen.

Gastgeber TV Bad Bergzabern

Und dann natürlich die Meisterschaften. Wer eine große Halle und die nötigen Geräte hat, übernimmt natürlich auch die Ausrichtung solcher Wettkämpfe. Wie jetzt der TV Bad Bergzabern für die Pfalzmannschaftsmeisterschaften in der VG-Sporthalle (Pestalozzistraße 21).

Die Jungs von Hermann Jäger tanzen auf allen Hochzeiten mit, sprich, sie sind in fast allen Ligen vertreten. Wenn denn die Meisterschaften in der Kurstadt sind, sollten natürlich einige Titel hier bleiben. Der TV Bad Bergzabern ist in vier Wettkampfklassen vertreten (sieben sind ausgeschrieben) und gilt in mindestens drei Wettkampfklassen als Favorit. Aber: Erst wenn man die Übung geturnt hat, nicht abgestiegen ist, alles geklappt und der Kampfrichter objektiv die Übung bewertet hat, kann der Turner aufatmen.

Pflichtturner beginnen am Morgen

Emil Grimm, einer der Jüngsten, turnt seinen zweiten Wettkampf überhaupt. Sicher möchte er einmal in die Fußstapfen von David Jäger oder Oskar Dietz treten, auch wenn deren Schuhe derzeit noch etwas groß sind. Mit Lev Vostretsov und Julian Naß zusammen sind sie im teilnehmerstärksten Wettkampf.

Am Samstag werden um 9.45 werden die Pflichtturner aus Dahn bis Oppau am Start sein, insgesamt 14 Mannschaften. Am Nachmittag ab 13.30 Uhr sind die jahrgangsoffenen Kürturner an der Reihe. Vom TV Bad Bergzabern, ASV Landau und TV Hatzenbühl.

Überhaupt die Landauer! Seit einigen Jahren schwimmen die Jungs des ASV qualitativ wie auch quantitativ auf einer besonderen Welle, gerade bei den Jüngsten. Mit sechs Mannschaften kommen sie am Samstag in die Kurstadt.