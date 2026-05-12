Gemeinsame Zeit, das ist für die Rennfahrer-Familie Schultz aus Herxheim wichtiger als Pokale. Vater und Sohn haben eine starke Bindung, die auch in schweren Zeiten hilft.

Oftmals geht es beim Sport rein um Trophäen und Triumphe. Doch gerade im Amateursport geht es auch um die gemeinsame Freude am Sport. Oder wie im Falle von Markus und Dustin Schultz aus Herxheim – um gemeinsame Zeit zwischen Vater und Sohn.

Am 1. Mai beobachteten Dustin und Markus Schultz noch als Zuschauer die Weltelite des Speedwaysports im bayerischen Landshut. Schon am Mittwoch, einen Tag vor dem 127. internationalen Sandbahnrennen in Herxheim, bei dem an Christi Himmelfahrt die Weltelite im Herxheimer Waldstadion zu Gast ist, wechselt das Vater-Sohn-Duo dann von der Zuschauerrolle auf die aktive Motorsport-Seite: Dustin wird am Mittwoch für die Motorsportvereinigung Herxheim bei den Rennen der Zweiten-Speedway-Liga auf Punktejagd gehen und am Gashahn drehen.

Sohn Dustin über Papa Markus: Mechaniker und emotionale Stütze

Währenddessen schwingt Markus in der Box das Werkzeug. Der Vater ist dabei nicht nur Chefmechaniker, sondern auch engster Vertrauter. „Es ist sehr hilfreich, ihn einfach dabei zu haben. Egal, ob es um die Vorbereitung der Motorräder geht oder, um zu beobachten, was ich draußen auf der Bahn mache“, beschreibt Dustin Schultz das Verhältnis. Gemeinsam tauschen sie sich aus, suchen das passende Set-Up für die Motorräder.

Dustin Schultz. Foto: Manuel Wüst

„Auch emotional fängt er mich immer wieder ein, wenn ich mental mal überreagiere oder nervös werde. Dann ist er derjenige, der mich da auf den Boden holt“, betont Dustin Schultz, welchen Stellenwert sein Vater für ihn hat. „Wir hatten schon oft die Möglichkeit, externe Mechaniker an Bord zu nehmen. Ich bin aber von Haus aus ein Familienmensch und der Papa ist derjenige, den ich dabei haben will und dem ich vertraue“, sagt er und macht klar: „Ich war schon immer ein Papa-Kind und der Sport hat das einfach noch mehr gefestigt.“

Schwerer Sturz 2022

Dustin Schultz kam als Quereinsteiger über ein Schnuppertraining zum Speedway- und Sandbahnsport. Als er dabei blieb und erste Rennen fuhr, war Vater Markus schon an seiner Seite. „Ich und meine Frau waren uns schon immer einig, egal was er machen würde, wir stehen hinter ihm. Wir waren schon immer extrem eng verbunden, egal ob als Baby, Kleinkind oder Jugendlicher“, wird auch Vater Markus emotional. „Jedes zweite Wochenende zusammen unterwegs zu sein, das schweißt natürlich extrem zusammen. Doch mit jedem Sturz leidet man auch mit“, betont er und spielt auf den schweren Sturz seines Sohnes beim Sandbahnrennen 2022 in Herxheim an.

Körperlich steckte Dustin diesen gut weg, doch auf die große Sandbahn kehrte er nicht mehr zurück und es sollte einige Zeit vergehen, ehe er wieder zum Speedway-Rennen fand. Diese finden auf den kürzeren, bis zu 400 Meter langen Bahnen statt. „Auch als er nach seinem Sturz nicht mehr wollte, haben wir das akzeptiert. Und als es ein Jahr danach nochmals probieren wollte und es im Rennen einfach nicht ging, haben wir alles verkauft und nur sein erstes Speedway-Motorrad behalten“, macht Markus Schultz seinem Sohn keinen Druck. Vergangenes Jahr fuhr Dustin dann nach langer Pause beim Herxheimer Bayern-Cup-Team mit und sammelte Punkte.

Dustin findet allmählich wieder in die Rennen rein

Im ADAC-Bayern Cup wurde Schultz von der MSV Herxheim zum MSC Olching ausgeliehen. In der Zweiten-Speedway-Bundesliga fährt er aber für seinen Heimatclub. Beim Rennen im niedersächsischen Cloppenburg wurde Schultz Letzter, dennoch nimmt er etwas Positives mit: „Cloppenburg war ein schöner Auftakt fürs Team, um in die Liga reinzukommen“, blickt der Herxheimer auf das erste von vier Zweitliga-Rennen zurück, schreckt aber vor eigener Kritik nicht zurück: „Für mich persönlich war es ein Desaster, da ich im Training Probleme hatte, das Motorrad auf die Bahn abzustimmen.“

Ungewöhnlich: Rennen in Herxheim auch am Mittwoch

Besser laufen soll es dann in Herxheim am Mittwochabend. „Gerade beim Heimrennen können wir hoffentlich mehr ausrichten, auch wenn es für uns als Neulinge schwer gegen die Favoriten wird“, blickt Dustin Schultz voraus. „Ich denke, zu Hause zu fahren, vor unseren Fans, das wird uns einen extra Schub geben.“

Dustin Schultz beim Speedway-Rennen. Foto: Manuel Wüst

Neben Schultz starten am Mittwoch auch Tim Widera (Insheim) und Tim Arnold (Kuhardt). Am Donnerstag geht neben Arnold, Widera mit Sebastian Trapp (Herxheim) noch ein weiterer Südpfälzer beim internationalen Rennen an den Start.

Wenn es für Dustin auf der Bahn rund geht, wird Papa Markus seinen Sohn unterstützen. Für ihn lohnt sich all der Aufwand: „Im Prinzip macht die gemeinsame Zeit das wett. Das ist wertvoller als jeder Pokal!“

Die Renntage im Überblick

Mittwoch, 13. Mai – Speedway 2. Bundesliga. Teilnehmen werden MSV Herxheim, MSC Cloppenburg, Inn-Isar-Devils Landshut, MC Güstrow Torros. Training ab 15 Uhr, Rennen ab 17 Uhr.

Donnerstag, 14. Mai – internationales Sandbahnrennen. 9.30 Uhr Training, ab 11 Uhr Vorläufe, Rennstart ist um 13.30 Uhr.