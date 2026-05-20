Die Landauerin Johanna Müller und ihre Schwestern Marlene und Jana rudern. Einblicke in eine Sport-Welt voller Leistung und Ausscheidungskämpfen.

Für die Stadt ist der Sport, den Johanna Müller und ihre Familie ausüben etwas unüblich. Johanna Müller (16), ihre Schwestern Marlene (13) und Jana (elf Jahre alt) und ihre Mutter Anja sind Ruderinnen. Vater Markus Müller zieht sich in Anbetracht der Versammlung, die gerade in der Küche der Familie im alten Pfarrhaus im Landauer Westen stattfindet, zurück.

Schon Anja Müllers Vater kam auf die Idee, sein Kind mit dem Ludwigshafener Ruderverein zusammenzubringen. „Ich wurde nicht gefragt“, erzählt die gebürtige Freinsheimerin. Ja, es sei ein „absoluter Verausgabungssport“. Sie sollte große Erfolge feiern, bis sie sich mit 22 Jahren vom aktiven Leistungssport verabschiedete. Heute ist sie stellvertretende Vorsitzende für Leistungssport des Vereins, der von Christian Knab geführt wird. Ihr Abschied vom Leistungssport hatte mit einem Trainer und ihrem Studium in der „einzigen Stadt ohne Wasser“ zu tun. Sie studierte Bauingenieurswesen in Darmstadt. Über Arbeitskollegen lernte sie ihren Mann kennen. Mit ihm konnte sie sich über einen anderen Sport austauschen. Markus Müller war Kraftsportler.

Schmerzen in der Lunge

Mit 16 gewann Anja Müller Junioren-WM-Bronze im Doppelzweier. Mit 17 war sie Junioren-Weltmeisterin im Achter. Das war 1998 in Österreich. Tochter Johanna war im Mai 2025 bei der U17-DM in Köln Schlagfrau im siegreichen Vierer ohne Steuermann, dazu kam Bronze im Achter. Auch schon ihre Schwestern waren im April bei der Mannheimer Regatta jeweils im Einer erfolgreich.

Es sind außergewöhnliche Typen, die diesen kräftezehrenden Sport ausüben. Schmerzen? Überall. „Am meisten weh tut die Lunge“, sagt Anja Müller und beschreibt „ein Brennen.“ Ihr fällt der Mannheimer Filip Adamski ein, 2012 Olympiasieger mit dem Deutschland-Achter, der sich beim Trockenrudern ins Koma gerudert habe. Anja Müller nennt den Begriff Regatta-Husten. Johanna lokalisiert die größten Schmerzen woanders: „Arme und Beine.“

„Den Kopf sollte man besser ausschalten“

Die U17-DM in Köln. 1500 Meter. Johanna ist eine, die zu Beginn richtig draufhält und dann zu ehrgeizig ist, um auf Streckenfahrt zu wechseln, wie sie erzählt. 41 Schläge pro Minute gibt sie am Anfang vor, dann sind es 35 Schläge, im Endspurt ein paar mehr. Im Boot für den Mannheimer Regatta-Verein gewinnt sie den Finallauf mit Luisa Lindenmann, Franziska Durst und Caitlin Morton in 5:41,96 Minuten. Die meiste Kraft kommt aus den Beinen, erklärt ihre Mutter. Jeder Muskel wird beansprucht. „Den Kopf sollte man besser ausschalten.“

Rudern daheim: Johanna Müller aus Landau beim Training. Foto: thc

Johanna erinnert sich: „Es sah cool aus“, erzählt sie von ihren Anfängen in Gigs, breiteren Ruderbooten, die selten kentern. „Es hat Spaß gemacht.“ Sie stieg in Rennboote um und wurde später gefragt, ob sie Regatta fahren will. „Das hat sich kontinuierlich gesteigert.“ Individualsport im Einer, Teamsport im Zweier, Vierer, Achter. Freundinnen, das wird im Gespräch deutlich, sind sie in Ruderteams selten. Es ist eine knallharte Ausscheidung, bis feststeht, wer mit wem, wo im Boot sitzt. Dass sich im Frauen-Achter alle gut verstehen, sei eher ungewöhnlich, sagt Anja Müller. Ein bisschen Stress, ein bisschen genervt sein, wenn das Boot mal schief steht, so beschreibt es Johanna.

Sport-LK wäre nichts für die LeistungssportlerinJohanna Müller

Sie geht in die elfte Klasse in der Maria-Ward-Schule in Landau. Sie hat zwei beste Freundinnen. Sport-Leistungskurs? „Nein. Mit Sport-LK wäre ich nicht gut dran.“ Bei dem Pensum, das sie nach der Schule hat. Sieben, acht Mal Training in der Woche. Krafttraining, Rudern auf dem Wasser, Ergometer, Rennrad, Laufen, Schwimmen. Die Trainingsgemeinschaft mit Mannheim rudert auf dem Neckar. Im Winter, wenn es früh dunkel und auf dem Wasser gefährlich wird, steht vermehrt Ausdauertraining auf dem Trockenen an.

Auch das passt mit dem Sport-LK nicht zusammen: „Bei Ballsportarten bin ich raus.“ Ihre Mutter weiß das einzuordnen: „Wenn wir Fußball spielen, ist das meist desaströs“, sagt sie und lacht. Vom Körpergefühl sei Rudern anders, Turnen oder Schwimmen gelinge eher. Neben dem Rudern hat sie Leidenschaften für Rennradfahren, Backen, Handarbeiten, Lesen, Bouldern und ihre Freunde.

Zum Training kommen viele Lehrgänge: Frühtest für Junioren in München, Lehrgang für das Süd-Team (Ruderer aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen) in München. Hin kommen die Athletinnen und Athleten mit Vereinsbussen mit Bootsanhänger. Zuletzt war Johanna in der Gruppe mit den Trainern Jan Philipp Strugies und Carina Pollmer unterwegs. Kürzlich stand die Junioren-Regatta auf dem Programm. Im Juni die Regatta in Hamburg und danach die Junioren-Meisterschaften in Essen.

Ziel Nationalmannschaft

Was hat sie vor? „Wenn ich Glück habe, Nationalmannschaft“, sagt Johanna. „Mir fehlt noch ein bisschen zur DM-Norm, was daran liegt, dass ich zu leicht bin“, behauptet sie. Sie ist 1,73 Meter groß, wiegt etwa 65 Kilo. Im Rudern hängt die Leistung von Körpergröße, Gewicht und Körperbautyp ab. Die Norm auf dem Ergometer seien 2000 Meter in 7:18 Minuten, sie stehe bei 7:28 Minuten. Bei Tests wird aussortiert, die zweite Garde bestreitet den Nachwuchs-Länderkampf „Coupe de la Jeunesse “ im Juli in der Schweiz. Da sieht Johanna sich zurzeit wohl eher.

Aber wie lange kann eine Leistungssportkarriere dauern? „Frauen realistisch bis 30 Jahre“, meint Anja Müller, die 2001 Bronze im Zweier bei der U23-WM gewann. Sie war sauer, dass sie nicht für das A-Team berücksichtigt, sondern ins U23-Boot gesetzt wurde. Im B-Kader falle die Förderung geringer aus. Damals, als Studierende, verlor sie die Motivation.