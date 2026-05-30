Wie hat Boxer Christian Scheydt aus Oberotterbach seine erste Profi-Niederlage weggesteckt? Am Samstag kämpft der 32-Jährige in Magdeburg – auch gegen sein Karrierende?

Der 32-jährige Christian Scheydt aus Oberotterbach hat seinen nächsten Boxkampf. Er tritt am Samstag, 30. Mai, in Magdeburg gegen Ole Rätzel an. Wie er sich vorbereitet hat und was er von seinem Gegner erwartet, erklärt er im Interview.

Herr Scheydt, Ihr erster Kampf nach der schweren Niederlage im September in Landau, Ihrer ersten nach acht Profi-Siegen, steht am 30. Mai in der Messehalle Magdeburg an. Wie fühlen Sie sich?

Ich hatte eine gute Vorbereitung, drei Monate lang. Ich fühle mich bereit, will es besser machen als das vorherige Mal und hoffe, dass es klappt.

Lokalmatador Ole Rätzel spricht vom größten Kampf seiner Karriere. Der 22-Jährige hat zwei Kämpfe im Superweltergerwicht gewonnen. Was wissen Sie über den gebürtigen Münchner, der in der Boxschmiede Magdeburg ausgebildet wurde?

Nicht wirklich viel. Er hatte viele Amateurkämpfe und alle gewonnen.

Zum Prozedere: Wie bekommt man so einen Kampf?

Sein Trainer hat mich angerufen, ich habe die Herausforderung angenommen. Ich wollte gleich zusagen. Die Gewichtsklasse stimmt ja dieses Mal.

Im September 2025 verlor Scheydt in Landau. Foto: Thomas Cattarius

Weil ein WBO-Duell im Cruisergewicht mit der Nummer 1 der Weltrangliste auf der Karte steht, überträgt der MDR live ab 22.30 Uhr. Wann stehen Sie voraussichtlich im Ring?

Das ist noch offen. Ich denke, dass wir einen der ersten Kämpfe haben. Das Wiegen ist am Freitagmorgen.

Wie lange haben Sie gebraucht, um die Niederlage gegen den damals schwereren Nabil Zaky zu verarbeiten?

Das hat eine Weile gedauert, das war nicht einfach. Es ging alles schief.

Überfielen Sie Selbstzweifel?

Nein, das nicht.

Sie hatten Zaky schon mal geschlagen, gingen offen und arglos in den Kampf. Welche Lehren haben Sie gezogen?

Ich wollte ihn in den ersten vier Runden etwas müde machen. Er hat gewusst, dass ich mehr Ausdauer habe, und hat es gleich darauf angelegt. Diesmal werde ich es anders machen!

Mit was motivieren Sie sich?

Der Sport macht mir einfach Spaß.

Würde eine Niederlage in Magdeburg das Karriere-Ende bedeuten?

Das kommt darauf an, was für eine Niederlage es wäre. Aber ich will nicht darüber nachdenken.

Wer begleitet Sie nach Magdeburg?

Mein Trainer Patrik Serr, der viel mit mir gearbeitet hat, dass alles gut geht.