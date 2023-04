Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Bezirksmeister im Hochsprung zählte Peter Poreba in der Jugend beim TV Wörth zu den guten Leichtathleten. Seit Kurzem ist der 46-Jährige, der im Garten einem großen Hobby nachgeht, im Vorstand des Basketballverbandes. Er arbeitet schon an einem neuen Format.

In der Leichtathletik hatte Peter Poreba in Wörth eine klare Perspektive: „Das machte großen Spaß. Der Erfolg war da“, erinnert er sich gut an seine sportlichen Anfänge.