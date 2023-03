Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Bayern-München-Fans treffen in der Billigheimer Weiß + Sohn-Arena aufeinander. Björn Henrich im Tor des Gastgebers TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim will Treffer von Mittelstürmer Nicolai Fritz vom SV Rülzheim verhindern.

In der Fußball-Landesliga steht am Samstag, 16.30 Uhr, das Spiel TSV Billigheim-Ingenheim gegen SV Rülzheim an. Fortuna-Spielleiter Stephan Sauter gewährt Einblicke in die Planungen: