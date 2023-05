Offensivspieler Paul Stock aus Siebeldingen wechselt zur neuen Saison vom hessischen Regionalligisten TSV Steinbach Haiger zum künftigen Zweitligisten SV Elversberg. Der 26-Jährige hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Als Kapitän gelangen ihm in der laufenden Saison zehn Tore und sieben Vorlagen. Stock sagt: „Ich freue mich über meinen nächsten Schritt als Fußballer und nun Teil eines Vereins zu sein, der eine beeindruckende Entwicklung hinter sich hat.“ Er hatte seinen Abschied in Haiger schon vor Monaten verkündet. In der Jugend des FSV Offenbach ausgebildet, spielte der Südpfälzer später für den SV Rülzheim und den Oberligisten FV Dudenhofen.