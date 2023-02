Paul-Ludwig Schnorr hat als Vorsitzenden des Leichtathletikbezirks Südpfalz ein Thema umgetrieben: eine neue Zeitmessanlage. Wie sieht es damit aus?

Herr Schnorr, Mitte Dezember rieten wir, an den Nikolaus zu schreiben, um die gewünschte Zeitmessanlage finanziert zu bekommen. Wie sieht es zwei Monate später aus?

Tja, unsere Wünsche waren tatsächlich im „Goldenen Buch“ notiert worden – es sieht gut aus und die Zeitmessanlage wird voraussichtlich noch in diesem Monat bestellt werden. Ich bin sehr froh und glücklich, dass wir das geschafft haben. Immerhin gab es Zweifel im Leichtathletik-Verband Pfalz in Kaiserslautern, ob wir mindestens 50 Prozent der Summe aus eigener Kraft, also durch Spenden der Südpfälzer Vereine, aufbringen können. Der Eingang der ersten Spende war dann der Startschuss für mich, dass es kein Zurück mehr geben darf. Mittlerweile ist die zugesagte Spendensumme auf mehr als die Hälfte des Anschaffungswertes der neuen Anlage angewachsen. Nebenbei: Auch Spenden von öffentlichen Einrichtungen und Privatpersonen sind eingegangen.

Um was für eine Zeitmessanlage handelt es sich, für was ist sie gut? Und: Kann jeder sie bedienen?

Es wird eine Anlage sein, die auch in anderen Verbänden im Einsatz ist und den nationalen Anforderungen entspricht. Die bei Pfalzmeisterschaften eingesetzte Anlage ist zudem baugleich, der Verband wird dann über zwei moderne Zeitmessanlagen verfügen. Für die Bedienung ist Schulungsbedarf gegeben, da mehrere Komponenten miteinander verknüpft werden müssen. Personal für den Aufbau und die Bedienung muss geschult werden. Erste Termine sind schon ins Auge gefasst, damit wir unserer Verpflichtung gegenüber den Vereinen und den Athleten gerecht werden können.

Ist schon heraus, wann sie zum ersten Mal zum Einsatz kommt?

Nach den Schulungsterminen im April wollen wir den ersten Live-Einsatz der Anlage bei der Talentsichtung der Pfalz in Edenkoben fahren. Wir wissen alle: Theorie ist eine Sache, der Praxiseinsatz eine andere. Kurz darauf finden dann unsere Bezirksmeisterschaften statt. Weitere Einsätze stehen dann auch an bei den Schulwettkämpfen „Jugend trainiert für Olympia“. Weitere Meisterschaften folgen. Im Grunde kann die Anlage bei den meisten Leichtathletik-Wettkämpfen zum Einsatz kommen. Dazu zählen auch Vereinssportfeste wie zum Beispiel das Seniorensportfest des LCO Edenkoben. Ich hoffe aber auch, dass weitere Vereine sich entscheiden, eigene Wettkämpfe anzubieten. Die Leichtathletik ist eine spannende Sache, und wir sollten deshalb nicht nur Meisterschaften ausrichten. Der enge Terminplan von Meisterschaften im Bezirk bis zu deutschen Meisterschaften lässt da zwar kaum Spielraum, aber da müssen wir vielleicht auch terminlich flexibel reagieren. Meine Erfahrungen: Wer miteinander redet, wird Lösungen und Wege finden.