Der Nachwuchsathlet Julian Fried aus Mörlheim sprintet beim Südpfalzlauf in Rülzheim vom Ziel weg – und wird nicht mehr eingeholt.

500 Anmeldungen am Freitag, am Sonntag plötzlich 850. „Es ist oft so, dass sich die Leute kurzfristig entscheiden und es auch vom Wetter abhängig machen“, weiß Stephan Hammer, Vorsitzender der veranstaltenden LG Rülzheim, aus jahrelanger Erfahrung. Beim traditionellen Südpfalzlauf am Pfingstmontag, bei dem schon um 9 Uhr hohe Temperaturen herrschten, sorgte ein Zwölfjähriger für einen Paukenschlag.

An der Startnummernausgabe wurden die vielen Voranmeldungen zum Problem. „Die haben sich alle in die Schlange gestellt, die ging bis nach draußen. Viele wussten aber gar nicht, wo ihre Reihe überhaupt ist. Da war alles durcheinander“, schmunzelte der zweite Vorsitzende Otto Pfadt. Von 904 gemeldeten Läuferinnen und Läufer kamen letztendlich knapp über 700 in die Wertung.

Julian Fried: „Hatte schon vor Tempo zu machen“

Beim ersten Start des Tages über zehn Kilometer zeigten sich die zahlreichen Zuschauer verblüfft: Ein zwölfjähriger im Trikot der LG Region Karlsruhe preschte gleich vom Start weg voraus. Es war Julian Fried, der vom TV Offenbach über den Rhein gewechselt war. „Ich wollte mit ein paar Jungs aus meinem Alter, die mein Niveau haben, trainieren. Ich habe da auch recht schnell Anschluss gefunden, das ist richtig geil dort“, erzählt der Mörlheimer, der schon vom Start weg versuchte, klare Sache zu machen.

Geplant? „Ja, ich hatte es schon so vor, gleich zu drücken und mein Tempo zu laufen“, so der Schüler des Landauer Eduard-Spranger-Gymnasiums, der die ersten fünf Kilometer in 16:57 Minuten abspulte. Bei den hohen Temperaturen? „Im Wald war es eigentlich in Ordnung, es ging auch noch ein kühler Wind. Aber ab Kilometer sieben wurde es dann schon richtig hart, da war gut Laktat in den Beinen.“ Aber er brachte diese Zeit ins Ziel, lief nach 34:49 Minuten ein. „Am Ende habe ich noch mal versucht zu kicken, aber viel länger hätte es nicht gehen dürfen, da wäre ich wohl einfach umgefallen“, so das ehrliche Fazit des ziemlich schnellen Nachwuchsathleten.

Freude über Waldabschnitt wegen der Hitze

Ihm folgten Marc Brencklé (TV Bad Bergzabern, 35:51 Minuten) und Stefan Fimpel ( TV Maikammer, 36:08 Minuten). Für Andrea Meyer (TV Kirrweiler), die in 41:29 Minuten gewann, spielte das Wetter eine untergeordnete Rolle. „Ich bin jetzt zum ersten Mal hier, aber nicht das letzte Mal. Im Wald war es ja recht angenehm“, so Meyer, die sich ihrer Platzierung immer bewusst war: „Am Start habe ich gesehen, dass eine vor mir ist, die habe ich dann aber eingeholt.“

Und der Vorsprung auf die Konkurrentinnen, wie geht man damit um? „Ich schaue mich eigentlich nie um und mache mein eigenes Ding.“ Sie verwies Sarah Schmitt (TV Maikammer, 43:40 Minuten und Emma Holle ( TSV Kandel, 45:37 Minuten) auf die Plätze.

Die weiteren Ergebnisse:

Fünf Kilometer Männer: 1. Janis Roth (TSV Kandel, 17:52 Minuten), 2. Patrick Darlinger (TV Maikammer, 18:54 Minuten), 3. Mika Gadinger (TV Herxheim, 19:26).

Fünf Kilometer Frauen: 1. Sylvie Bode (TSV Kandel, 19:24 Minuten), 2. Antonia Soller (TSV Kandel, 20:19 Minuten), 3. Johanna Läuger (TuS Hördt, 20:21 Minuten).

Halbmarathon Männer: 1. Christian Stöckl (Feuerwehr Rheinstetten, 1:15:02 Stunde), 2. Tim Weber (VfB Pfinzweiler, 1:18:56 Stunde), 3. Nour Chakowr (vereinslos, 1:19:21 Stunde).

Halbmarathon Frauen: 1. Marlene Maager (vereinslos, 1:38:41 Stunde), 2. Anne Frenk (LT Rheinhessen-Pfalz, 1:42:08) 3. Janina Roch (vereinslos, 1:42:40).