Wenn er so gut wird wie sein Vater, der in Rumänien 13 Jahre Profifußballer war, sollte es klappen mit einer steilen Karriere. Zuerst will der Kandeler Robert Cenusa mit der U17 des SV Sandhausen in die Bundesliga.

Da möchte einer in die Fußstapfen seines Vaters treten: Der Kandeler Robert Cenusa, beim SV Sandhausen in der U17, strebt eine Karriere im bezahlten Fußball an. Cristian Cenusa, der