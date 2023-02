Angeführt von der amtierenden U18-Rheinland-Pfalz-Meisterin Karoline Gröschel spielten auch Luise Gröschel (Brett 2), Natalie Uteschov (Brett 3) und Margarete Mundt (Brett 4) in Wörth ein sehr gutes Turnier um die pfälzische Schulschachmeisterschaft. Nach einem holprigen Start gegen das Edith-Stein-Gymnasium Speyer spielten die Mädchen des Pamina-Schulzentrums Herxheim überlegen weiter.

Sehr nervös gestartet, konnten die Mädchen den ersten Rundenkampf noch gewinnen, weil Mundt in einer Verluststellung etwas glücklich auf Zeit gewann. Am Ende siegte die Mannschaft ohne Verlust eines Mannschaftspunktes. Die IGS Rockenhausen, das Europagymnasium Wörth und das Max-Planck-Gymnasium Ludwigshafen waren die anderen Gegner.

Nach der Pandemie steht erneut eine Mannschaft des Pamina-Schulzentrums mit guten Chancen im Landesfinale. Im Gegensatz zur männlichen Jugend gibt es im WK I bei den Mädchen keine Altersbeschränkung. Das Team kämpft am 8. März in Trier um den Einzug ins Bundesfinale in Kassel.