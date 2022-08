Auf den Spuren der Olympia-Rallye von 1972 sind die Teams beim Revival nach 2500 Kilometern erschöpft in München angekommen. Die längste Etappe hatten sie in der Region mit 465 Kilometern. Dabei stand die längste Gleichmäßigkeitsprüfung der ganzen Fahrt an. Die 56 Kilometer über Waldleiningen und Maikammer waren im exakten Schnitt von 48 bis zu 30 km/h zu bewältigen. „Die Fahrer und Ihre Copiloten waren nach dieser langen Konzentration geschlaucht“, teilte Andreas Schwalie vom MSC Ramberg mit, der die Etappe organisiert hatte.

Das beste Pfälzer Team der Rallye war ein Ramberger Team auf Platz 63: Andreas Striegel und Copilot Thomas Stanschuss auf ihrem Salzburg Käfer. Die beiden schafften außerdem bei den 24 Sekunden von Speyer die Zeit auf die Hundertstelsekunde und gewannen somit diese Prüfung. Schwalie: „Bei so einer langen Fahrt musste man erst mal mit dem Oldie diese Strecke schaffen, man sieht, die gut vorbereiteten Fahrzeuge schaffen so was!“ Im Ziel: Auf Platz 74 Friedel Joho und Dietrich Kissel vom MC Haßloch mit dem Ford Capri; Platz 100: Karlheinz Wenzel aus Landau und Copilotin Susanne Heiler auf einem weiteren Salzburg Käfer; 108.: Joachim Rochlitz und Reiner Stolzenberg (MSC Ramberg) auf einem Audi Coupe; 124.: Andre Süss aus Silz und Reiner Sinnigsohn (MSC Ramberg) auf einem Opel Kadett C GT/E ; 137.: der ehemalige Werksfahrer Wolfgang Hauck aus Frankweiler mit Renate Baier auf dem Cositz im Opel Kadett C; 178.: Dieter Mohr aus Birkweiler und Hubert Fast aus Herxheim mit Renault Alpine A310 V6 als letztes Team in der Wertung. 13 Teams kamen nicht durch. Die Sieger: Jörg Pöhlemann/Marc Stoll (Bad Krozingen/St. Wendel) mit einem Porsche 924 Baujahr 1976.