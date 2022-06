Hadert Oleg Zernikel mit sich? „Abläufe, die ich perfektioniert hatte, sind gerade nicht so gut“, sagt der 27-Jährige, den unsere Fotografin beim Pfingstsportfest in Rehlingen beobachtet hat. Mit 5,70 Metern erreichte der Stabhochspringer des ASV Landau nach einer Regenverschiebung den zweiten Platz hinter Ludwig Matt (USA, ebenfalls 5,70). Springen will er 5,80 (WM-Norm), 5,90 Meter im Jahr mit der Weltmeisterschaft in den USA und der Europameisterschaft in München.

Er und sein Vater teilen sich seit Mitte Mai die Wohnung mit einer ukrainischen Weit- und Dreispringerin, die auf Initiative seines Vaters an der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt wurde. Sie kümmern sich um die 25-Jährige, die auch eine gute Sängerin sei, geben sich Mühe, damit sie sich wohlfühlt, helfen bei Behördengängen, Sprachkurs, Jobsuche, erfahren, wie es deren Mutter und Schwester in der Ukraine geht, wenn es Kontakt gibt. Vorstellbar, dass Zernikel abgelenkt ist, er ein bisschen den Fokus verliert. Er weiß, dass er etwas ändern muss. Am Samstag springt er in Zweibrücken, am 18. Juni in Hof, und dann geht es auch schon zur DM in Berlin.