Mikaelle Assani hat eine Dopingkontrolle, ehe sie sich am Nachmittag auf den Weg in die RHEINPFALZ-Redaktion macht. Oleg Zernikel ist eher da. Die Olympioniken reden über Haare, den optimalen Anlauf, das KIT und eine Wette.

Oleg, du steigst am 3. August in Paris ein, Mikaelle am 6. August. Die Qualifikation ist jeweils morgens, das Finale später spät am Abend. Seid ihr Morgenmuffel oder Nachtschwärmer?

Zernikel: