Go for Final! Mit dieser „Losung“ machten sich Olaf Paul und Christl Renno-Paul von der TSG Palatina Landau auf den Weg zum internationalen „Dance Sport Festival“ nach Bremen. Bei „Hessen tanzt“ (7. von 53 Paaren) und bei der deutschen Meisterschaft der Masters IV Standard (8. von 72) hatten sie die Endrunden der besten sechs verpasst. In Bremen waren 36 Paare aus zehn Nationen am Start. Die Landauer konnten sich in der Vor- und Zwischenrunde sehr gut präsentieren. Das Semifinale wurde auf der mit 21 x 19 Metern sehr großen Tanzfläche in zwei Sechsergruppen getanzt. Anschließend war die Spannung hoch: Reicht es für die Endrunde? Ja. Das Paar blieb im Turnier und schloss das Finale des Weltranglistenturniers der WDSF Senior IV Standard mit dem sechsten Platz ab. Die Analyse der Wertungen ergab, dass von den Wertungsrichtern auch Dreien und Zweien für die Landauer vergeben worden waren.