Mit 7438 Punkten haben die Leichtathleten des Otto-Hahn-Gymnasiums Landau den zweiten Platz beim Landesentscheid von Jugend trainiert für Olympia am Donnerstag in Konz in der Wettkampfklasse III erreicht. Wie schon beim Regionalentscheid lag das Gymnasium Nieder-Olm vorne, diesmal mit 7576 Punkten. Der Abstand ist viel kleiner geworden.

„Die OHG-Athleten haben eine solide Leistung abgeliefert, konnten sich aber gegenüber dem Regionalentscheid in der Gesamtleistung leider nicht mehr steigern“, teilte Sportlehrerin Regina Graw mit. In Bad Bergzabern hatten sie 7465 Punkte erreicht.

Erfolge über 800 Meter und im Ballwurf

Den 800-Meter-Lauf gewann mit großem Abstand Konstantin Kugler in 2:13,47 Minuten. Jakob Kreuter erreichte das Ziel als Vierter. Robin Burckgard, von Hause aus Handballer, warf den 200 Gramm schweren Ball 62 Meter weit und siegte in seinen Wettbewerb. Philip Kreusch warf 50 Meter weit. Die beste Einzelleistung der Mannschaft (602 Punkte) erbrachte mit 9,26 Sekunden im 75-Meter-Sprint Hendrik Lindemann. Wegen muskulärer Probleme musste er auf den Weitsprung verzichten. Moritz Becker kam mit 9,62 Sekunden und 556 Punkten in die Wertung.

Beim Weitsprung erreichten Felix Sohn und Kugler gute 5,50 und 5,35 Meter. Sohn war auch im Hochsprung mit 1,60 Meter erfolgreich und stieß die Vier-Kilo-Kugel 10,27 Meter weit. Johannes Brandherm kam mit 11,74 Metern noch weiter, blieb aber im Hochsprung mit 1,36 Metern unter seinen Erwartungen. Die Staffel Moritz Becker, Kugler, Brandherm und Schlussläufer Lindemann lag nach 35,96 Sekunden deutlich vor Nieder-Olm.