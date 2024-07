Das Otto-Hahn-Gymnasium Landau stellt den WK-II-Landessieger Tennis von „Jugend trainiert für Olympia“. Im Landesfinale in Konz machten Jan Brüggemann, Leif Meyer, Linus Schumacher und Ferdinand Daum in den vier Einzeln alles klar gegen das Gymnasium Konz.

Die Jungs, Schüler der neunten, zehnten oder elften Klasse, hätten sich selbst organisiert, so Johannes Traut. Als tennisaffiner Sportlehrer habe er sich gerne bereiterklärt, sie zu begleiten. Einer fehlte in Konz: Maximilian Witt. Witt habe sich beim Regionalentscheid schwer am Knie verletzt und sei am Tag des Landesentscheids operiert worden. Im Regionalfinale waren das Europa-Gymnasium Wörth und das Geschwister-Scholl-Gymnasium Ludwigshafen die Gegner.

Traut (34) spielte Verbandsliga in Herxheim und ist im Herren-30-Verbandsligateam der TSG Godramstein, das die Medenrunde mit dem Heimspiel gegen ASC Bunker Boy’s Brücken (Sonntag, 10 Uhr) beschließt. Mit einem Heimsieg stehen die Chancen auf den Ligaverbleib gut.