Den dritten Platz haben sich Landauer Schüler im Regionalentscheid des Fritz-Walter-Cups in Kaiserslautern erkämpft. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Sie haben sich richtig gut geschlagen, obwohl fast alle aus dem jüngeren Jahrgang sind“, betonte Sportlehrer Marius von Nida vom Otto-Hahn-Gymnasium.

Nach Vor- und Zwischenrunde bekamen es die OHG-Fußballer in einer starken Gruppe mit den Eliteschulen IGS Mainz-Bretzenheim (IGS) und Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG) Kaiserslautern zu tun. Sie versuchten, defensiv sicher zu stehen und auf Konter zu lauern. Bei der 1:2-Niederlage gegen das HHG vergaben sie gute Chancen auf den Ausgleich. Gegen die IGS Mainz-Bretzenheim ging der Plan vollends auf, das OHG qualifizierte sich mit dem 1:0-Sieg für das Halbfinale, in dem der Teilnehmer für das Landesfinale in drei Wochen in der Barbarossahalle Kaiserslautern ausgespielt wurde. „Wir haben sehr wenig zugelassen“, lobte von Nida seine Defensive und hob einen Moment hervor, ein Fairplay, das leider nicht mehr selbstverständlich sei. Torhüter Fiete gab beim Stand von 1:0 und nur noch zwei Minuten auf der Uhr gegenüber dem Schiedsrichter zu, den Ball noch berührt zu haben – Eckball für den Gegner.

Nach Frust in Sechsmeterschießen

Im Halbfinale war das OHG gegen das Gymnasium Schifferstadt beim 0:3 chancenlos. „Wir haben verdient verloren“, stellte von Nida fest. Dennoch war der Frust, ob der starken Gruppenphase, groß. Im Sechsmeterschießen um Platz drei, die Platzierungsspiele wurden aus Zeitgründen nicht ausgespielt, sondern nur ausgeschossen, setzte sich das OHG dann mit 6:5 gegen das Nordpfalzgymnasium aus Kirchheimbolanden durch. Lehrer von Nida: „Wir sind mit dem dritten Platz zufrieden und freuen uns aufs nächste Jahr, denn dort können wir noch mal mit fast dem gleichen Kader antreten. Für die Mannschaft war es eine gute Erfahrung, es macht uns allen immer viel Spaß.“

Halbfinalgegner Schifferstadt schlug im Sechsmeterschießen auch noch überraschend das HHG, um sich den Gesamtsieg im Regionalentscheid zu holen. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Sie hatten sich das klare Ziel gesetzt, hier weiterzukommen, das haben sie richtig gut gemacht“, sagte Jens Limbarth vom Gymnasium Schifferstadt über sein Team. Der Sieg über das HHG sei sehr viel wert: „Kaiserslautern zu schlagen, ist eine große Nummer.“ Schifferstadt musste in Vor-, Zwischenrunde und Regionalentscheid keinen Gegentreffer in der regulären Spielzeit hinnehmen.

Landesfinale am 23. März

Für das Landesfinale am 23. März werden neben dem HHG und Schifferstadt jeweils die beiden besten Teams aus den Regionen Trier und Koblenz nach Kaiserslautern reisen. Bei den Mädchen haben sich das HHG Kaiserslautern und die IGS Ernst Bloch Ludwigshafen für das Landesfinale qualifiziert.