Die aus Bellheim stammende Yemisi Ogunleye hat bei den Halleschen Werfertagen einen kleinen Erfolg erreicht: In Riege B eingeteilt, stieß die 23-Jährige die Kugel 17,51 m weit und lag in der Gruppe auf dem ersten Platz weit vor Lea Riedel vom VfL Sindelfingen und der Schwedin Frida Akerström. Die für MTG Mannheim startende Südpfälzerin hatte zwei gültige Versuche. In der Riege A hätte sie den achten Platz erreicht. Die US-Amerikanerin Chase Ealey gewann das Kugelstoßen mit 19,76 m vor Auriol Dongmol aus Portugal (19,09 m) und Fanny Roos aus Schweden (18,72 m). In der deutschen Bestenliste ist Ogunleye nun Fünfte. Vorn: Sarah Gambetta vom SV Halle, die in der ersten Riege 18,62 m weit kam.