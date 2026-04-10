Vier Partien bleiben dem TV Offenbach, um das Punktekonto aufzustocken. Am Sonntag gibt es die nächste Chance gegen den Vorletzten aus Saulheim.

Am 5. Oktober 2025 ein 31:27-Sieg gegen Dansenberg, drei Wochen später ein Punkt gegen die Südpfalz Tiger. Seitdem nichts mehr. Die vergangenen 15 Spiele hat der TV Offenbach in der Handball-Regionalliga Südwest verloren. Mal wieder gewinnen. Wenn nicht jetzt, wann dann? „Ja, so könnte man es sagen“, betont Trainer Michael Übel zum Heimspiel am Sonntag um 18 Uhr gegen den Tabellenvorletzten SG Saulheim. Die Spieler des TV Offenbach haben daher etwas gutzumachen. Denn Mitte November verloren sie mit 13:21 (7:12) das Hinspiel in Saulheim. Das war der erste Saisonsieg der Saulheimer.

Linksaußen Nico Bader erinnert sich – durchaus mit etwas Grauen: „An sich ist das bei uns jetzt gar kein Thema. Es war eine ganz andere Situation. Viele Verletzte, die Stimmung allgemein. Aber das war, glaube ich, das Spiel mit den wenigsten eigenen Toren meiner Mannschaft in meiner ganzen Laufbahn.“

Auch für Michael Übel ist das nicht relevant: „Ich war da noch gar nicht dabei und konnte es nicht beeinflussen. Ich bin keiner, der in die Vergangenheit schaut. Als Trainer kann man relativ gut einschätzen, was gut ist und was nicht“, so Übel, der sich generell nicht auf den Gegner versteifen will: „Immer erst mal auf sich schauen und versuchen, es besser zu machen. Das ist auch mein Credo. Klar schaut man sich den Gegner auch an und versucht, Stärken und Schwächen auszuloten, um die für sich zu nutzen. Aber es wird nicht jeder Spieler einzeln analysiert.“

Erschwerte Personalsituation

Der Trainer lässt weiterhin nichts auf seine Mannschaft kommen. Ein Sieg wäre in erster Linie eine Belohnung für sie selbst: „Die Jungs hätten es einfach mal verdient, sich für ihr Engagement, das sie im Training und im Spiel zeigen, zu belohnen. Aber es wäre auch wichtig für die Stimmung allgemein, für die Zuschauer, die uns immer zahlreich unterstützen.“

Allerdings hat der TVO Personalprobleme, die Gesamtsituation ist suboptimal. Denn einfach aus den anderen Mannschaften bedienen und auffüllen? Das geht nicht. Eine A-Jugend haben die Offenbacher nicht. Andere Akteure aus der zweiten Mannschaft haben teilweise sogar schon in der dritten Mannschaft gespielt, dürfen nicht in noch einer anderen spielen. Und dann ist da noch das Thema Harz. Schwierig, wie Übel aus eigener Erfahrung weiß: „Passen, Fangen, Werfen, generell der ganze Umgang damit. Einfach mal so mit Harz zu spielen, ist nicht möglich, wenn man es nicht schon öfter und vor allem über einen längeren Zeitraum gemacht hat.“

Situation nagt am Selbstvertrauen

Spricht man mit den Spielern, ist ihnen der Tabellenstand als Schlusslicht der Regionalliga Südwest kaum anzumerken. „Ich sehe ja, wie wir im Training und den Spielen Gas geben. Es ist ja nicht so, dass wir jede Woche abgeschlachtet werden. Da wäre es wohl anders“, sagt Nico Bader über die derzeitige Situation. Dennoch: Jede Woche verlieren, hat man nicht irgendwann keine Lust mehr? „Von keine Lust kann man jetzt nicht sprechen. Aber natürlich ist man in einer Abwärtsspirale, was für das Selbstvertrauen nicht gerade dienlich ist“, sagt Bader.

Aber wofür soll man sich motivieren, wenn der Abstieg feststeht? „Wir sind es irgendwo auch unseren Zuschauern schuldig, uns voll reinzuhängen. Außerdem wollen wir immer noch mehr Punkte als die drei in der Vorrunde holen. Die Chance haben wir jetzt mit den zwei Heimspielen“, blickt Bader voraus. In zwei Wochen gastiert der Drittletzte HC St. Ingbert-Hassel zum letzten Heimspiel der Spielzeit.

Die Südpfalz Tiger treten am Samstag um 18 Uhr beim Tabellenzweiten SG Zweibrücken an. Bei der 25:31-Hinspielniederlage führten die Tiger nach drei Minuten mit 4:0, bevor die Südwestpfälzer das Spiel drehten und den Vorsprung sukzessive ausbauten. Zweibrücken liegt vier Punkte hinter Spitzenreiter HV Vallendar.