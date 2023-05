Die Speedys des Gastgebers, die grünen Flitzer des LCO Edenkoben und deren Green Fighters haben beim 10. Kinderleichtathletikcup des TV Offenbach erste Plätze belegt. Viele Familienmitglieder begleiteten die 344 Mädchen und Jungen.

Die Sechs- und Siebenjährigen bestritten die Disziplinen der Kinderleichtathletik (Kila), Hindernisstaffel, Hochweitsprung, Medizinballstoß und Laufbiathlon, bei dem je sechs Kinder paarweise hintereinander laufen und werfen. Verfehlen sie das Ziel, drohen Strafrunden. Zwölf Teams aus neun Vereinen traten an, teilte TVO-Abteilungsleiter Ralf Pospich mit. Die Offenbacher Speedys entschieden den Medizinball-Stoß, den Laufbiathlon und den Hochweitsprung für sich, was zum Gesamtsieg vor den Trifelshüpfern aus Annweiler führte. 17 Teams aus zwölf Vereinen nahmen den U10-Wettkampf mit denselben Disziplinen auf: Die grünen Flitzer der LCO Edenkoben gewannen vor den Grashüpfern der TG Frankenthal. In der U12 (elf Teams) wurde nach drei Disziplinen, dem Fünfsprung (fünf Einbeinsprünge über einen Reifenparcours vor dem Sprung in die Grube), 50-Meter-Sprint und dem Stoßen, eine Rangliste erstellt, die für die 800-Meter-Verfolgung benötigt wird.

Die Mannschaften wurden mit Zeitabständen, die sich aus den Vorleistungen errechneten, ins Rennen geschickt: Die Greentigers der TG Frankenthal legten 14 Sekunden vor den Red Hot Chilie Runners des TV Offenbach los. Mit 19 Sekunden Rückstand starteten die ABC-Schützen des ABC Ludwigshafen. Die Rennmäuse aus Bruchweiler gingen mit 33 Sekunden Abstand in die letzte Disziplin. Jeweils sechs Kinder liefen nacheinander die 800 Meter. Die Edenkobener Greenfighters holten einen Rückstand von 38 Sekunden auf und gewannen nach 19:32 Minuten vor den Red Hot Chili Runners.