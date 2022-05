Beim zweiten Topspiel in acht Tagen gegen den Dritten TV Bassenheim ist Luisa Jenne nur Zuschauerin. Wieder schlägt die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam den Gegner in der Frauenhandball-Oberliga, diesmal mit 34:24 (19:14) in Bellheim. Es bleibt beim Titel-Zweikampf von OBK und dem TSV Kandel, der am Samstag in Bassenheim antritt.

Jenne läuft einen Konter, sieht im Augenwinkel eine Gegenspielerin seitlich kommen, stoppt, um die Richtung zu wechseln. Das Knie links hält der Belastung nicht stand. Das vordere Kreuzband reißt. „In meinem Kopf ist das noch gar nicht so drin“, sagt die Rückraumschützin, die über ihr Entwicklung meint: „In dieser Saison bin ich richtig bei den Aktiven angekommen.“ Wahrscheinlich läuft es auf eine OP hinaus. Es ist Jennes schwerste Verletzung ihrer Karriere.

Zu den Vergleichen Zweiter gegen Dritten sagt Jenne, „da erwartet man schon ein knappes Ergebnis. Dass es so deutlich war, hat mich tatsächlich überrascht.“ Laura Klein spielte am Samstag länger auf der halb rechten Position und steuerte neune Tore bei. Nach dem 10:7 konnte OBK sich erstmals lösen: 13:7 von Lena Frohn. Richtig deutlich wurde es nach dem 19:15, bis auf 29:16 zogen die Gastgeberinnen weg.

Hörners beste Saison

„Es macht Spaß, die Mädels so spielen zu sehen, da steht man als Trainer gerne an der Seite“, sagt der scheidende Trainer Christian Hörner. Es ist seine beste Saison als Trainer, seit er die Mannschaft 2017 in der Dritten Liga übernahm. 2019 schloss sie auf dem siebten Platz ab, 2020, nach dem 20. Spieltag war Schluss wegen Corona, auf dem vierten. Am Freitag, 20 Uhr, spielt sie in Kuhardt gegen die TSG Friesenheim, am Sonntag in Welling. „In so Spielen haben wir oft Probleme“, macht Hörner sich Gedanken, ob es tatsächlich am letzten Spieltag am 28. Mai in Kandel um Platz eins gehen kann.

Kandel verzichtet auf den Aufstieg. Und OBK? „Wir sind noch im Austausch, es ist noch nicht ganz offiziell“, antwortet der Nachfolger von Christian Hörner. Christoph Morio: „Ende Mai setzen wir uns zusammen.“