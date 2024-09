Wie in vorangegangenen Spielen geriet Oberliga-Aufsteiger Viktoria Herxheim auch bei der 0:4 (0:3)-Niederlage beim Titelaspiranten TSV Schott Mainz früh in Rückstand und schuf sich selbst eine ungünstige Ausgangsposition.

Righteous Vodi sorgte mit seinen Treffern für die 2:0-Führung (12., 20.), die Robin Rosenberger (26.) auf 3:0 ausbaute. Damit war nach knapp einer halben Stunde die Partie schon gelaufen. Chancen der Viktoria wie die von Mihai Petrescu, Marcel Meinzer oder Christoph Wörzler blieben wertlos. Das 4:0 des eingewechselten Japaners Takero Itoi (90.) war nur noch Formsache. Erwähnenswert: Vitoria-Keeper Kai Anschütz machte einen Handelfmeter unschädlich (49.).

Die Einheimischen brachten die Defensive der Gäste vor allem in der Anfangsphase immer wieder dann in Bedrängnis, wenn sie das Mittelfeld mit Tempo überbrücken und die schnellen Angreifer im Rücken der Viktoria-Abwehr ihre Stärke ausspielten. Die individuelle Klasse sicherte dem TSV verdient drei Punkte. Viktoria Herxheim bleibt weiter ohne Auswärtspunkt.

Nadelstiche nach der Pause

Viktoria-Coach Ralf Schmitt sagte, gegen einen sehr spielstarken Gegner und Aufstiegsfavoriten habe man gemerkt, „dass uns die Müdigkeit aus dem Spiel gegen TuS Koblenz noch etwas in den Knochen steckte“. In Durchgang zwei habe sich die Viktoria berappelt, sehr stabil gezeigt und Nadelstiche gesetzt. Darauf sei definitiv aufzubauen. Schmitt: „Um gegen einen solchen Gegner etwas zu holen, müssen wir, mit etwas Spielglück gepaart, 90 plus so auftreten wie in Hälfte zwei.“

Mathis Mankopf und Mike Tiator fehlten verletzt. Ari Uka ist wieder im Mannschaftstraining. Tristan Trauth ist krank. Björn Herzig und Jonas Trauth sind in Urlaub.