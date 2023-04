Die Handball-Oberliga geht in ihre Schlussphase. Der TV Offenbach erwartet am Sonntag um 18 Uhr die SG Saulheim. Sechs Partien stehen noch aus, fünf der Gegner liegen in der unteren Tabellenhälfte.

Die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam kann dem TVO den sechsten Platz streitig machen, wenn sie in Dirmstein gegen die HSG Eckbachtal gewinnt (Sonntag, 17 Uhr). Mit dem Spiel gegen Saulheim schließt sich für TVO-Trainer Tobias Job ein kleiner Kreis. In der Hinrunde begann in Saulheim sein Einstand zu seiner zweiten Amtszeit in Offenbach. Nach dem 27:27 holte die Mannschaft vier Siege am Stück. Eine Serie, die auch ein lohnendes Ziel für die Rückrunde darstellt.

„Gott sei Dank haben wir damals noch unentschieden gespielt“, erinnert sich Job an den Auftritt. 17:22 hatte der TVO hintengelegen. „Mit Christopher Klee haben sie über halb links viele einfache Tore gemacht. Es läuft auch viel über die Achse Mitte-Kreis.“ Er sieht vor allem in puncto Konstanz Verbesserungsbedarf: „Unsere Leistungen sind noch sehr schwankend. Gegen OBZK haben wir eine sehr gute Abwehr gespielt, gegen Bingen war das eine Katastrophe.“ Im letzten Spiel vor Ostern boten beide Teams beim 38:38 ein Torfestival. Spätestens in der Vorbereitung auf die neue Saison werde er den Fokus noch stärker auf die Abwehrarbeit legen, so Job. Rechtsaußen Tino Gläßgen scheidet mit Fersenproblemen für den Rest der Runde aus.