Die Oberliga-Volleyballer der TS Germersheim starten am 14. September in die Saison mit dem Derby gegen Regionalliga-Absteiger TSV Speyer. Mit Eric Palenczat steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Der Name ist in Germersheim bekannt.

Mit dem 53-Jährigen, Leiter im Medizin-Controlling eines Krankenhauses, kommt ein erfahrener Mann vom TuS Heiligenstein nach Germersheim.