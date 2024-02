Mit 25:30 (6:13) verlieren die Südpfalz Tiger vor 150 Zuschauern ihr Heimspiel in der Oberliga gegen die HSG Kastellaun/Simmern und verbleiben auf Rang 13. Zwischen der zwölften und 30. Minute erzielen sie nur ein Tor und sind trotzdem drauf und dran, das Spiel zu drehen.

„Nein, in der Form nicht“, sagte der 50-jährige Tiger-Trainer Christian Job auf die Frage, ob er das, was in den 18 Minuten auf der Platte los war, schon mal erlebt habe. Und relativierte sogleich: „Diese Konstellation aber auch nicht.“

Dabei begannen die stark ersatzgeschwächten Tiger vielversprechend. Torwart Maximilian Geiger hielt einen Strafwurf, in dessen Folge ein Abwehrspieler durch den Kreis lief und die Schiedsrichter wieder auf Siebenmeter entschieden. Auch dieser wurde Geigers Beute. Die Abwehr stand mal im defensiven 6:0, mal deckte sie Mann-gegen-Mann fast bis zur Mittellinie. Vorne stellten Arne Schäfer und jeweils zweimal Florian Bauchhenß und der starke A-Jugendspieler Justin Kehl auf 5:4 (11.). Was jedoch die letzte Führung des Tages und der letzte Treffer für die nächsten 13 Minuten sein sollte. Dann erzielte Schäfer das 6:10, woraufhin den Gästen noch drei weitere Treffer zum Pausenstand von 6:13 gelangen.

Am Ende fehlt die Kraft

„Ich habe den Jungs in der Halbzeit versucht bewusst zu machen, dass hier noch nichts verloren ist. Nochmal Vollgas zu geben, sind wir uns und den Zuschauern schuldig“, so der Trainer, dessen Ansprache nicht auf taube Ohren stieß. Vor allem beim achtfachen Torschützen Arne Schäfer. Der Spielmacher erzielte vier Tore bis zum 12:15 (36.), Bauchhenß per Strafwurf (Kastellauns Nico Hassley wurde wegen Foulspiels disqualifiziert) und Kehl stellten den Anschluss zum 14:15 her. Danach zogen die Gäste wieder auf drei Tore weg. Doch die Tiger blieben dran, Leon Dudenhöffer erzielte das 19:20 (45.). Mit wechselnden Abwehrsystemen betrieben sie hohen läuferischen kämpferischen Aufwand und stifteten beim Gegner Verwirrung, der die Situation jedoch immer mehr zu seinem Vorteil nutzte und bei offener Deckung clevere Lösungen fand. Beim 22:24 (51.) durch den starken sechsfachen Torschützen Florian Bauchhenß kamen die Tiger letztmals auf zwei Tore heran, bevor sie dem hohen Aufwand Tribut zollten und die Hunsrücker das Spiel wieder an sich rissen. Die Gäste gewannen letztlich verdient 30:25 und belegen jetzt Rang zehn.

Christian Job war zwiegespalten: „Dass wir gegen diese Abwehr nicht viele Tore aus dem Positionsspiel erzielen, war klar. Schade, dass wir in der ersten Halbzeit zu viele gute Chancen vergeben haben und dadurch in den großen Rückstand geraten sind. Was die daraus resultierende Moral und kämpferische Einstellung betrifft, bin ich sehr stolz auf die Jungs.“ Am Samstag steht für die Tiger das Derby beim TV Offenbach an.