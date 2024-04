Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Abstiegskracher: Am Sonntag um 18 Uhr spielen die Südpfalz-Tiger in der Handball-Oberliga gegen den um zwei Punkte besseren TuS KL-Dansenberg II. Ein Sieg in der Spiegelbachhalle ist Pflicht für den Tabellen-13., um die Chance auf den Klassenverbleib zu wahren. Bestenfalls mit fünf Toren Unterschied.

Dann hätten die Tiger den direkten Vergleich gewonnen. Das Hinspiel verloren sie trotz zwischenzeitlicher Sieben-Tore-Führung mit 22:26. Daraus hätten die Tiger viel Positives für