2024 stieg Viktoria Herxheim in den Aufstiegsspielen spektakulär auf. 2026 könnte Zeiskam ebenfalls über diese Extra-Runde aufsteigen. Die Termine stehen nun fest.

Die Fußballsaison 2025/2026 neigt sich dem Ende zu und damit fallen nun nach und nach auch zahlreiche Entscheidungen von den untersten Klassen bis hin zur Verbandsliga Südwest. Dort kämpft mit dem TB Jahn Zeiskam noch ein Südpfälzer Club um den Oberliga-Aufstieg. Mit dem TuS Mechtersheim steht der Meister der Verbandsliga bereits fest.

Zeiskam und Basara im Gleichschritt

Wer sich am Saisonende den zweiten Platz sichert, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde bewilligt, ist noch vollkommen offen. Zeiskams Mitkonkurrent Basara Mainz patzte am Wochenende durch ein 1:1-Remis gegen Viktoria Herxheim, daher konnte Zeiskam durch einen 2:0-Sieg gegen Bretzenheim wieder aufschließen. Beide Teams haben drei Spieltage vor Schluss 59 Punkte auf dem Konto.

Bleibt es dabei, dann entscheidet nicht das Torverhältnis, sondern beide Teams treten in einem Entscheidungsspiel gegeneinander an, um den zweiten Platz auszufechten.

Spiele gegen die Vizemeister

Was danach folgt, sind die Aufstiegsspiele gegen die Vizemeister der Verbandsligen Saarland und Rheinland. Diese hat der Fußballregionalverband Südwest nun terminiert. So treten am Samstag, 30. Mai, 17 Uhr, die Zweitplatzierten aus dem Südwesten und dem Saarland gegeneinander an. Am Mittwoch, 3. Juni, 19.30 Uhr, spielt der Vizemeister der Verbandsliga Rheinland gegen den Verlierer des ersten Spiels. Sollte der Südwest-Vize in der ersten Partie unentschieden spielen, muss er in dieser Begegnung ran. Gewinnt der Südwest-Vize aber die erste Partie, dann folgt am Sonntag, 7. Juni, 16 Uhr das dritte und wohl entscheidende Spiel gegen den Rheinland-Vizemeister. Andernfalls spielen dann die Teams aus dem Saarland und Rheinland gegeneinander. Jeder Verein hat ein Heim- und ein Auswärtsspiel.

Zur Erinnerung: 2024 stieg Viktoria Herxheim durch ein spektakuläres 5:1 gegen Mülheim-Kärlich auf. Mit dabei war damals Marcel Meinzer, der zum 5:1 in der Nachspielzeit traf, – und der kickt seit der Rückrunde in Zeiskam.