Was haben Embla Matilde Njerve (17), Lucas Gjedal (19) und Gustav Vincent Holmefjord (18) gemein? Sie leben in Norwegen und werden in Jockgrim von Meeting-Chef Gunther Hellmann als Teilnehmer im Vorspringen (am Freitag ab 17 Uhr) erwartet. Die Sieger werden von Stabhochsprung-Stars ausgezeichnet, die am Samstag antreten.

Gjedal habe sich bei ihm gemeldet, erzählt Hellmann: Er und Holmefjord hätten viel vom Jockgrimer Meeting gehört und würden gerne springen. Schwierig, habe er entgegnet, den Flug könne er ihnen nicht bezahlen. Die Antwort: „Egal, wir kommen mit dem Auto.“ Hellmann hat ihnen Übernachtungen organisiert. Darauf hin habe sich Njerves Vater gemeldet: Seine Tochter wolle auch mitkommen. Ob er sie denn mit den beiden Jungs mitfahren lassen wolle, fragte Hellmann väterlich. Die Lösung: Sie fliegt nach Frankfurt, wo sie von den Mitstreitern abgeholt wird.

Njerve gewann bei den U18-Europameisterschaften die Silbermedaille. Gjesdal hat im Juni 4,80 Meter überquert, Holmefjord 4,77 Meter. Vier junge Leute vom TSV Gräfelfing treten an, darunter Lilly Samanski, Eliteschülerin des Jahres 2021 am Gymnasium München Nord und Fünfte der U18-EM 2022, zwei vom ASV Landau und zwei von der MTG Mannheim. Der Schweizer Felix Eichenberger (23) hat im Juni seine persönliche Bestleistung von 5,45 Metern eingestellt. Adrian Kübler begleitet ihn. Die süddeutsche Meisterin Luzia Herzig (TV Engen) war vor fünf Jahren schon bei 4,20 Metern.