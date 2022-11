Das hätte auch anders laufen können: Mit 3:7 verlor der TTV Edenkoben in der Tischtennis-Oberliga der Frauen gegen den TTC Mülheim-Urmitz II.

In drei Fünfsatzspielen ging ein Sieg an die Südpfälzerinnen, Stephanie Lintz gewann das erste gegen Sophia Matz mit 6:11, 11:9, 11:13, 11:9, 11:8. Den Vergleich der Dritten der Setzliste verlor Lintz mit 11:8, 11:4, 7:11, 5:11, 8:11 gegen Iryna Tiutiunnyk, Ulrike Triemer unterlag Matz mit 11:9, 9:11, 11:9, 8:11, 8:11. Melina Ferdinand und Stephanie Lintz gewannen das zweite Damendoppel glatt in drei Sätzen. Ferdinand gewann ihr erstes Einzel mit 3:1. Carolin Bollinger pausierte, für sie kam Yvonne Kuntz.

Nicht zu kalt in der Halle

18 bis 20 Grad Celsius seien es in der Realschulturnhalle gewesen, schätzt Ferdinand, „vollkommen okay“. Einige Wochen sei es sehr kalt gewesen. Die Heizung sei defekt, habe es geheißen. Das Wasser sei fast eisig, zu duschen gehe gar nicht. „Die Männer, die Abgehärteten, probieren es manchmal“, so Ferdinand. Die Mannschaftsverantwortliche steht bei 6:5 Einzelsiegen. Die Mannschaft nimmt mit 6:8 Punkten den sechsten Platz in der Zehnerstaffel ein. Am 4. Dezember um 11 Uhr beginnt das nächste Heimspiel gegen den um den Titelgewinn spielenden SV Windhagen. In bisher drei Heimspielen haben die Edenkobenerinnen einen Punkt geholt.