Mitten in den Titel-Zweikampf mit Spitzenreiter TSV Kandel fällt beim Verfolger die Verabschiedung des Trainers. Die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam geht ihr letztes Saisonheimspiel in der Frauenhandball-Oberliga an.

Gegner des Tabellenzweiten sind die HF Köllertal (Samstag, 18 Uhr, in Bellheim). „Diese Niederlage war die Unnötigste“, erinnert Trainer Christian Hörner an das 27:29 im Hinspiel Ende Februar. Seitdem sind 20:0 Punkte dazugekommen. Elke Sefrin von der SG-Leitung denkt, dass der nach fünf Jahren scheidende Trainer eine Kleinigkeit von der SG und von der Mannschaft bekommt. Es sei ja kein Abschied: Hörner bleibe und trainiere die D-Jugend.

Gewinnt die SG, hat sie am 28. Mai das Endspiel um den Titelgewinn beim Lokalrivalen in Kandel. Der Tabellenerste spielt am Sonntag um 16 Uhr in Osthofen. Kandel hat 46, OBK hat 45 Punkte.

Der TV Wörth (20 Punkte) spielt nach der 23:25-Heimniederlage gegen Budenheim und der 18:37-Schlappe zwei Tage später in Friesenheim um Platz acht bis Platz zwölf. Auch er spielt in dieser Runde zum letzten Mal zu Hause, Gegner ist der Tabellenzehnte HC Koblenz (Sonntag, 18 Uhr). Die personelle Situation ist nicht rosig. Zu den bisher Ausfallenden seien noch Lena Boos und Anne Pfirrmann nach Verletzungen im jüngsten Heimspiel gekommen. „Ramona Kempf aus der zweiten Mannschaft wird uns aushelfen“, so Trainer Gerd Götz.