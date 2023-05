Die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam hat dem Meister auf der Zielgeraden der Handball-Oberliga-Meisterschaft die Stirn geboten. Fabian Graap warf das 28:28 gegen den TV Homburg (54.), kurz danach vergab er einen Strafwurf. Nur vier von acht Siebenmetern konnte die SG verwandeln, sie verlor mit 30:32. In der Phase vom 9:9 bis zum 12:17 sah es nicht gut aus, sie kam aber zurück: 15:18, 21:21 (André Hilsendegen, 41.), 24:23 Joshua Albert (44.). Gästespieler Lukas Glück sah „rot“ (38.), zwischen der 49. und 57. Minute gab es Zeitstrafen für vier Homburger. Nach dem 28:28 trafen die Gäste viermal in Folge. Jan Gerbershagen (8), Hilsendegen (8/4) und Graap (4) waren die erfolgreichsten SG-Schützen. Der TV Offenbach, der mit 12:8 in Führung ging (24.), verlor mit 23:26 bei den HF Illtal. Philipp Mohra vom TVO und Johannes Zeyer (HF) wurden in der Schlussphase disqualifiziert. Illtal glich zum 14:14 aus (36.), legte das 19:15 nach und erzwang mit dem 25:20 die Entscheidung. Niklas Klein (9/1) und Marian Metz (5) waren die besten TVO-Schützen.