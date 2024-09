Nach dem Führungstor von Daya Lou Homey (19.) und dem 2:1 von Jule Weweler (73.) verlor der FFV Fortuna Göcklingen in der Fußball-Verbandsliga der Frauen mit 2:3 gegen die SG Ingelheim/Drais. Die beim Gegner eingewechselte Jana Müller traf in der 82. Minute und in der Nachspielzeit.