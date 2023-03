Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach langer Verletzungspause soll Nico Kruppenbacher beim Fußball-Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam wieder für Kreativität im Zentrum sorgen. Am Sonntag steht das Heimspiel gegen Ligaschlusslicht ASV Fußgönheim an (15 Uhr). Er hofft auf den Trainer-Effekt.

Anfang September verletzte sich der 26-jährige Kruppenbacher am Knie. Am vergangenen Sonntag stand er bei der 0:1-Niederlage gegen die TuS Marienborn erstmals wieder in einem Pflichtspiel