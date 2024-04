Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wir merken, dass wir eine andere Wahrnehmung in der Region bekommen“, sagt Klaus Fink. Thomas Cattarius sprach mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des FC Neupotz über den neuen Kunstrasenplatz, die Kosten, die Finanzierung und die Bedeutung.

Herr Fink, Ihr Verein FC Neupotz hat den neuen Kunstrasenplatz gefeiert. Sie waren am Samstag „happy“?

Wir waren alle sehr happy. Wir haben auf diesen Tag lange gewartet.