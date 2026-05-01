Intensiver Kampf über mehr als 120 Minuten: Im Elfmeterschießen gewinnt der FV Neuburg den Südpfälzer Kreispokal gegen den TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim.

Der FV Neuburg gewinnt durch einen denkwürdigen 7:6-Sieg im Elfmeterschießen gegen TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II den Südpfälzer Kreispokal des Jahres 2026. 1300 Zuschauer verfolgten ein intensives Finale in Kandel. Vor dem 1:0 von Paul Bendel (20.) bekam die Billigheimer Abwehr den Ball nicht geklärt. Nach einer halben Stunde parierte Moritz Baumann einen Strafstoß von Dennis Hoffmeister. Den Anschlusstreffer erzielte Tim Kiefer per Kopf nach Eckball von Andreas Pfeffer (63.). Zehn Minuten später glich Luca Zillmann per Direktabnahme nach Kiefer-Ablage aus.

Die Entscheidung musste dann wohl in der Verlängerung fallen, dachten die meisten der Zuschauer. In der dritten Minute der Verlängerung brachte Denis Simon den FVN per Kopf erneut in Führung. Doch Luca Zillmann glich nach Zuspiel von Nils Schwind erneut aus (100.). So stand es nach 120 Minuten 3:3. Im Elfmeterschießen parierte dann FVN-Keeper Simon Reinhard den entscheidenden Versuch vom Punkt.