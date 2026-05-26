Die Basketball-Junioren des TV Bad Bergzabern sind Pfalzmeister. Der Erfolg hängt fest mit Trainerin Steffi Hentschel zusammen. Wie tickt die „Powerfrau“ des TVB.

Die Damen- und Herrenmannschaft in der Regionalliga stehen meist im Fokus. Die wertvolle Arbeit an der Basis, mit und für die Jugend, das läuft Woche für Woche oft im „Verborgenen“ ab. Davon hat sich Steffi Hentschel nie frustrieren lassen, weil sie für den Basketball „brennt“ und ihr die Nachwuchsförderung besonders am Herzen liegt.

Für Jugendliche da zu sein, sie mit ihren individuellen Fähigkeiten entwickeln und verbessern sowie gemeinsam in der Gruppe eine starke Einheit bilden – das treibt die 52-Jährige an, die ein Glücksfall für die „Basketball-Hochburg“ Bad Bergzabern ist. „Auf Ziele hinarbeiten und sich motivieren für den gemeinsamen Erfolg, das ist etwas total Schönes und macht irgendwie süchtig“, sagt sie. Hentschel ist eine Frohnatur, die andere mitnimmt, begeistert und mitreißt. Und damit auch gut ihr vollgepacktes Leben bei der Bundespolizei in Bad Bergzabern, im Gemeinderat Hergersweiler und als Alleinerziehende mit Tochter Dana (18), ihrem Hund Caja und Haus mit großem Garten meistert. Manchmal bleibt sogar noch Platz, einen Halb-Marathon zu laufen.

Entscheidendes Duell gegen FCK-Basketballer

Gemeinsam haben die passionierte Basketball-Trainerin und ihr U18-Team einiges gewonnen. Doch der jüngste Erfolg beim Finale um die Pfalzmeisterschaft schlug Wellen. Weil Hentschel als eine der wenigen Trainerinnen, die männliche Mannschaften auf diesem Niveau trainieren, mit „ihren Jungs“ eine starke Einheit bildete und mit Topleistungen überzeugte. Als der TVB-Nachwuchs im dritten Viertel des entscheidenden Duells gegen den 1. FC Kaiserslautern mit neun Punkten zurücklag und alles verloren schien, glaubte Hentschel noch fest an den Triumph.

Applaus für die Fans: Die U18-Mannschaft des TVB nach dem Gewinn der Pfalzmeisterschaft. Foto: Uwe Eid

Das Motivations-Genie spornte an und holte im Schlussspurt das große Potenzial aus jedem einzelnen heraus. „Ich habe einen guten Draht und auch ein Händchen für solche Situationen. Ans Aufgeben dachte ich jedenfalls nicht. Ich rüttelte die Jungs auf, sagte, dass jetzt jeder eine andere Körpersprache braucht. Und es klappte! Ich hatte noch nie so viel Adrenalin im Körper wie in diesem Moment“, erinnert sie sich. Beim Finale zum 52:43-Sieg nach Verlängerung wuchsen die TVB-Cracks auf dem Feld und Hentschel an der Seitenlinie über sich hinaus. „Das Team hat sich das verdient. Eine wirklich starke Truppe. Sieben der zehn Jungs sind für zweistellige Punkteausbeuten pro Match gut.“ Als „verschworener Haufen“ schafften sie den Gewinn der Pfalzmeisterschaft. Ein Mega-Erfolg für den TV Bad Bergzabern. Und auch eine tolle Bestätigung für Bergzaberns langjährige Trainerin – denn kein geringerer als Nenad Josipovic saß Steffi Hentschel auf der Trainerbank gegenüber. In dem Alles-oder-Nichts-Spiel“ wurde der FCK-Nachwuchs von dem erfahrenen kroatischen Trainer und Ex-Bundesliga-Coach betreut, der in Oldenburg, Bremen, Dresden und Karlsruhe große Basketballstationen vorweisen kann.

Schon mit neun Jahren in der Halle

Steffi Hentschel entdeckte die große Liebe zur Korbjagd, als sie neun Jahre alt war. „Ich war mit meiner Schwester im Damentraining in der Halle dabei, weil es keine Mädchenmannschaft gab. Reiner Hechler übte mit mir Korbleger und Würfe an einem Seitenkorb“, erinnert sich Hentschel an das Jahr 1983, als alles begann. „Wir machten Werbung und ich brachte von der Schule Freundinnen mit. So konnten wir wenig später ein Jugendteam melden. Ich war auf Anhieb begeistert. Das ist heute noch so. Schnell, spannend, ständig was los auf dem Feld. Basketball ist ein schöner Mannschaftssport, der im hohen Maße soziale Kompetenz fördert.“

Auf was kommt es an, wie ist der nächste Spielzug? Steffi Hentschel bei einer Auszeit. Foto: uwe eid

Mit 20 übernahm sie Verantwortung an der Seitenlinie. „Ich trainierte anfangs Mädchenmannschaften und gemischte Teams im Bereich U12 und U14. Da waren viele Mädels dabei, die heute in der Regionalliga oder Oberliga auf Korbjagd gehen.“ 1996 absolvierte sie ihren Trainerschein. Als Coach startete sie 2010 richtig durch, als sie nach ihrem zweiten Kreuzbandriss ihre aktive Basketball-Karriere an den Nagel hing. Zunächst mit Tochter Dana, später übernahm sie männliche Jugendmannschaften. „Ihre Jungs“ von der aktuell besten Pfälzer U18-Mannschaft betreut sie mittlerweile im neunten Jahr und durchlief mit ihnen alle Altersklassen.

Nachts um 23.30 Uhr wollen die Jungs noch mal telefonieren

„Ich bin nicht nur Trainerin, auch Vertrauensperson. Weil die Jugendlichen mir als Menschen in ihrer Entwicklung und mit all ihren privaten oder schulischen Themen wichtig sind“, erzählt Steffi Hentschel. „Das war auch am Abend nach dem großen Erfolg so, als die Jungs nachts um 23.30 Uhr nochmals in einem Video-Call mit mir zusammen sein wollten.“ Hentschel packt schon mal spontan Lunchpakete für Spieler bei Turnieren, wenn sie per Telefon erfährt, dass morgens keine Zeit mehr für Frühstück war. Oder sie fördert TVB-Talente mit Doppelanmeldungen bei höher spielenden Clubs in der Region.

So unterstützte sie unter anderem die Nachwuchs-Asse Nick Burkhart und Fabrizio Restrepo Saldariaga beim Wagnis Jugend-Bundesliga mit den Lions Karlsruhe oder zuvor Fabian Michel und Burkhart beim „Ausflug“ zum 1. FCK in die Jugend-Oberliga. Steffi Hentschel lebt Basketball – mit Herz und Seele.