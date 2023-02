Der Turnverein im ASV Landau hat seinen ursprünglich festgelegten Austragungstermin für das 25. Landauer Stabhochsprung-Meeting verlegt. Nicht am 29. Juni, sondern zwei Tage später, am 1. Juli, wird auf dem Theodor-Heuss-Platz gesprungen. Der Grund: Erst am Samstag, 1. Juli, beginnt der Zeitraum, in dem es um die Olympianorm für die Spiele 2024 in Paris geht. „Es wäre nicht zu verantworten, wenn ein Athlet zwei Tage vor diesem Termin die geforderten 5,82 Meter springen würde“, heißt es vom Verein.

Trotz Einstellung seiner persönlichen Bestleistung von 4,70 Metern musste sich Noel Föllinger (im Bild) vom ASV mit dem neunten Rang bei den deutschen Jugendhallenmeisterschaften U20 in Dortmund zufrieden geben. Auch für Jerome Schwager vom TV Rheinzabern lief es nicht optimal. Im Kugelstoßen kam er nicht an seine Bestleistung heran, 14,91 Meter reichten nur für den achten Platz. Einen Tag später kam Schwager in Halle/Saale auf den siebten Platz im Diskuswerfen mit 44,75 Metern.