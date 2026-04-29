Im Vorjahr sorgte ein Zwischenfall mit einem Landwirt beim Radrennen in Offenbach für Aufregung. Was planen die Organisatoren für das Rennen am 1. Mai?

Nach dem Großen Preis der Südlichen Weinstraße ist vor dem 1. Mai. „Ich brauche das wirklich nicht wieder, zwei Veranstaltungen in sechs Tagen. Aber wegen des Gran Fondo ging es eben nicht anders“, sagt Markus Gensheimer. Er ist Geschäftsführer des RV Offenbach, der am Freitag die 65. Auflage des 1.-Mai-Rennens ausrichtet.

Vorfall aus dem Vorjahr

Ein Vorfall aus dem vergangenen Jahr erschwerte die Vorbereitung.„Ich habe schon Bauchweh“, sagt Gensheimer. Warum eigentlich? Das Rennen vor einem Jahr ging rum wie ein Lauffeuer, schaffte es bis in die Fernsehnachrichten. Eigentlich lief alles nach Plan: ein schöner Renntag bei tollem Wetter. Im Hauptrennen der Continental-Teams und Elite-Amateure warteten die Zuschauer auf eine von zwölf Zieldurchfahrten auf der 7,9 Kilometer langen Strecke. Plötzlich wurde der Vorsitzende Andreas Gensheimer nervös und fuhr mit einem Kommissär davon. Das Rennen war unterbrochen, die Fahrer wurden gestoppt. Warum genau, das wussten sie nicht.

Eine Unterbrechung kommt schon mal vor, wie der spätere Sieger Joshua Asel erklärte. Aber so was? „Irgendwann sickerte dann was von einer Schlägerei durch. Das ist für Radrennen schon sehr außergewöhnlich.“

Landwirt will durch Absperrung hindurch

Der Polizeibericht bestätigte dies: Hintergrund sei nach ersten Ermittlungen gewesen, dass ein Landwirt wiederholt, trotz bestehenden und beschilderten Durchfahrtsverbots, während des laufenden Rennens über die Rennstrecke zu einem Ackergrundstück fahren wollte. „Die Durchfahrt wurde von einem Streckenposten explizit aufgrund einer möglichen Gefährdung der Radfahrer untersagt. Als der Landwirt die Absperrung zur Seite schieben wollte, um sich die Durchfahrt zu ermöglichen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Landwirt, weiteren Familienangehörigen und dem Streckenposten, die sich auf die Rennstrecke verlagerte. Vier Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.“

Das Rennen konnte auf einer verkürzten Runde zu Ende gefahren werden. Zur Tagesordnung übergehen und das Rennen ausrichten, als sei nichts gewesen? Unter keinen Umständen. Die Strecke zu ändern oder das Rennen gar komplett abzusagen, habe jedoch nicht zur Debatte gestanden, wie Gensheimer erklärt: „Wir wollen uns einer einzelnen Person nicht beugen.“

Gefährderansprache für Landwirt

Sie setzten sich an einen Tisch. Verein, Landwirte, Verbandsgemeinde und Polizei. Die Einsatzplanung obliegt federführend der Polizeiinspektion Landau. Die Ereignisse des vergangenen Jahres flossen in die Planung für das diesjährige Radrennen ein. „Mit dem betreffenden Landwirt wurde eine Gefährderansprache durchgeführt und ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen. Am Veranstaltungstag werden zudem Polizeikräfte vor Ort sein, um einen störungsfreien Ablauf der genehmigten Veranstaltung sicherzustellen“, erklärte Mike Bourdy, Sachbearbeiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Landau, auf Nachfrage dieser Zeitung.

Fahrer wollen an Offenbacher Rennen festhalten

Dennoch: Markus Gensheimer hat Bauchweh. „Ich hoffe, dass alles normal läuft. Aber was, wenn nicht? Sagt sich der ein oder andere Fahrer vielleicht, ich muss mir das nicht mehr geben?“ Joshua Asel (Team Möbel Ehrmann), der am Sonntag in Kirrlach gewann, kann ihn beruhigen: „Da dreht jetzt keiner dem Veranstalter einen Strick draus, nur weil da einer durchdreht und versucht zu stören. Wir sind einfach froh, dass es Vereine gibt, die Rennen ausrichten.“ Asel ist im Hauptrennen um den Großen Preis der Sparkasse Südpfalz mit sechs Teamkollegen am Start.

Zeitplan: 9 Uhr: Masters 2 und U19 (55 Kilometer); 9.50: Amateure (79); ab 11.40: U13 (16); 11.41: U11 und Erster Schritt (8); 12.30 Uhr: Masters 3&4 und U17 (39); 12.31: Schüler U15 (24); 13.30: Fette Reifen; 14 Uhr: Klapprad-Open mit Dorfmeisterschaft; 15 Uhr: Continental-Teams und Elite-Amateure (95).