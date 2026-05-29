Beim VfB Hochstadt ist der Ärger über eine Verbandsentschedung noch groß. Nun muss man in der Relegation gegen den SV Seebach um die Bezirksliga kämpfen.

Wer steigt in die Bezirksliga Vorderpfalz auf? Im Seebacher Meisterwasental steigt am Sonntag das erste Relegationsduell zwischen dem Tabellenzweiten der A-Klassen Rhein-Mittelhaardt und Südpfalz.Mit Gastgeber SV Rot-Weiß Seebach und dem VfB Hochstadt treffen um 15.30 Uhr zwei Mannschaften aufeinander, die im Falle eines Aufstiegs in der Bezirksliga alte Bekannte wären.

Die Seebacher stiegen erst vor einem Jahr in die A-Klasse Rhein-Mittelhaardt ab und streben den direkten Wiederaufstieg an. Auf deren kleinen Kunstrasenplatz erwiesen sie sich als unschlagbar. Von ihren 15 Punktspielen dieser Saison gewannen sie 14. Lediglich beim 1:1-Unentschieden am 3. November 2025 gegen den FV Berghausen blieben sie sieglos. Auch im Verbandspokal ging es weit: In Runde drei scheiterte Seebach am Oberligisten FV Dudenhofen mit 0:1.

Verbands-Entscheidung sorgt für Diskussionen in Hochstadt

Der VfB Hochstadt gehörte zuletzt in der Saison 2021/2022 der Bezirksliga an. Dass der Vizemeister der A-Klasse Südpfalz überhaupt in der Relegation ran muss, liegt an einer Entscheidung des Verbandsgerichts. Ein Vorfall aus dem Spiel Lug/Schwanheim war Auslöser dafür, dass Hochstadt den Sieg im Topspiel der Liga im März aberkannt bekommen hatte. Dadurch wechselte die Tabellenführung. Hochstadt sah sich im Unrecht und protestierte öffentlichkeitswirksam gegen die Entscheidung. Im Internet veröffentlichte der Verein Banner, die die Marschrichtung für das Spiel vorgeben sollen: „Jetzt erst Recht“, ist darauf zu lesen.

Das Rückspiel steigt am Mittwochabend, 3. Juni, um 19.15 Uhr in Hochstadt.