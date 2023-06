Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei den Kerwerennen in Duttweiler belegen die Fahrer der pfälzischen Teams einige Plätze in den Top Ten. „Man kann halt nicht immer gewinnen“, sagte Joshua Asel, Top-Sprinter des Roschbacher Teams Möbel Ehrmann, nach seinem dritten Platz im Kriterium der CT- und Elite-Amateure. An diesem Wochenende steigt der Roschbacher Renntag.

Nach dem Sprint in der vorletzten Wertung, den er hauchdünn verlor, sei „irgendwie die Luft raus gewesen, da ich nicht in der Ausreißergruppe war und somit punktemäßig