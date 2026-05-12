Im A-Klassenspiel zwischen Limburgerhof und Maikammer kam es Ende März zu einer mutmaßlichen Beleidigung. Nun hat der Verband ein Urteil gefällt.

Die Partie SG Limburgerhof gegen TuS Maikammer in der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt wurde von der Gebietsspruchkammer mit 2:0-Toren und drei Punkten für Maikammer gewertet.

Am 28. März lag der TuS mit 2:0 in Führung, als die gegnerische Mannschaft nach einer Stunde den Platz verließ. Ein SG-Spieler mit türkischen Wurzeln fühlte sich nach Angaben von TuS-Trainer Igor Keller durch das Wort „Affenkopf“ beleidigt. Die Maikammerer Seite bestritt vehement, das dieses Wort gefallen sei.

Durch das Urteil geht der TuS Maikammer als alleiniger Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung auf Rot-Weiß Seebach in die letzten beiden Spiele. Limburgerhof könnte gegen dieses Urteil noch Berufung einlegen.