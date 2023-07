Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Vier Profi - und vier Nachwuchskämpfe sind angesetzt. Henry Bartsch erwartet 300 Zuschauer in der Eliteboxing-Schule in der Albert-Einstein-Straße in Landau. Einer will seinen internationalen deutschen Meistertitel verteidigen.

Die Eliteboxing Kampfsport- und Fitnessschule von Kneipier und Promoter Henry Bartsch richtet am Samstag ihre nächste Profiboxveranstaltung aus, die erste in den Räumlichkeiten der Schule