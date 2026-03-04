Bundesliga-, Amateur-, Jedermann- und Nachwuchsrennen. Der Große Preis der SÜW fährt noch größer auf: Das 100-Kilometer-Rennen ist Teil der Gran Fondo World Series.

„Der Große Preis der Südlichen Weinstraße“ am Samstag, 25. April, mit Start und Ziel am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach wird noch größer, teilt die Kreisverwaltung SÜW mit. Es gebe bereits über 700 Anmeldungen. Die Hauptrennen seien Teil der Bundesliga oder der UCI Gran Fondo World Series.

Zum fünften Mal gibt es den radsportlichen Höhepunkt in der Südpfalz. „Erstmals ist das Rennen gleichzeitig Teil der Gran Fondo World Series“, berichtet Landrat Dietmar Seefeldt, den es besonders freut, dass die Strecken des 100-Kilometer-Jedermann-Rennens, des Amateur- und des Profi-Rennens erneut über die Grenze nach Altenstadt und über Scheibenhardt zurück nach Deutschland führen werden.

Serie für Ex-Profis, Amateure, Spaßfahrer

Über 400 Sportler aus Deutschland, mehr als 170 aus den Benelux-Staaten, Dutzende aus der Schweiz und Frankreich sowie Radsportler aus vielen weiteren Ländern wollen beim Gran Fondo Südliche Weinstraße antreten. „Bisher sind Teilnehmer aus 29 Nationen angemeldet“, so Organisationsleiter Andreas Gensheimer vom Radfahrverein Offenbach. Die Serie bringt Amateure und ehemalige Profis, Vereinsradfahrer und Altersgruppen zusammen. Das Konzept konzentriere sich sowohl auf sehr wettbewerbsfähige Fahrer als auch auf Spaßfahrer, die fit bleiben und das Event beenden möchten, heißt es auf der Veranstalterseite. Zur Serie gehören beispielsweise Rennen am 8. März in Paphos/Zypern, am 22. März in Umag/Kroatien und am 29. März in Brisbane/Australien. Die Top 25 jedes Rennens qualifiziert sich für die WM in Japan.

Gravel-Passage

Weitere Rennen werden ums Deutsche Weintor angeboten. Zur Auswahl stehen für das Jedermann-Rennen die 50-Kilometer- und die 100-Kilometer-Strecke. In Deutschland gibt es nur noch wenige Überlandrennen dieser Art. Auch die Gravel-Passage, also Streckenabschnitte auf unbefestigtem Boden, die auf die Bundesliga-Profis warten, seien eine Seltenheit.

Radrennen über Land gehörten in der Pfalz lange der Vergangenheit an. Das änderte sich 2022 durch die Zusammenarbeit des RV Offenbach mit dem Landkreis Südliche Weinstraße und Unterstützern wie Sparkasse Südpfalz, Handke Brunnenbau, Lotto Rheinland-Pfalz und anderen. Es wird auch in diesem Jahr zu Straßensperrungen kommen, diese sollen jedoch kürzer ausfallen als im Vorjahr, teilt die Kreisverwaltung mit.

Mehr Informationen und Anmeldung im Netz unter https://gp-suew.de/

