Torhüterin Saskia Schlemilch, eingewechselt in der Schlussphase, war die Matchwinnerin des TV Wörth. Der 23:22-Sieg in Zweibrücken war eine weitere Überraschung des Spieltages in der Handball-Oberliga der Frauen.

Frau Schlemilch, Sie haben Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter gehalten und danach cool reagiert. Hätte der SV Zweibrücken tatsächlich noch einen Siebenmeter bekommen müssen, weil Sie das Spiel verzögert haben sollen?

